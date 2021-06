Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile de functionare ale unitatilor de invatamant din judet au fost aprobate la finalul saptamanii trecute de catre Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, dupa ce consiliile de administratie ale unitatilor de inatamant au transmis catre Inspectoratul Scolar Judetean, pe baza incidentei…

- De azi se reiau cursurile cu prezența fizica in toate școlile și gradinițele din Craiova. Practic, de azi revin in banci și elevii din clasele V-VII și IX-XI care au facut școala online din 19 octombrie 2020. Decizia de a trece toate școlile din Craiova in scenariul verde aparține Comitetului Județean…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din ... The post Timișoara intra in scenariul verde, rata…

- Municipiul Satu Mare trece in scenariul verde, dupa ce rata de infectare a coborat la 1,09 la mie, iar incepand de marti, se aplica noi masuri, mai relaxate, privind domeniul HoReCa si cel al spectacolelor si culturii. Prefectul judetului Satu Mare, Altfatter Tamas, a convocat, luni, sedinta…

- Municipiul Iasi trece in noaptea de vineri spre sambata in scenariul verde. Trendul descrescator al ratei de infectare s-a mentinut si in datele raportate vineri – 1,37 cazuri/1000 loc., fata de 1,41, joi, si 1,49, miercuri. Prin urmare, nu mai este nevoie de o hotarare a Comitetului Judetean pentru…

- Comunicat Se constata ca, fața de situația inregistrata la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Arad, 08.04.2021, in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale,...

- In ultimele 14 de ore, din testele efectuate la nivelul județului Neamț au fost confirmate 91 de persoane infectate cu COVID-19, numarul total al celor care au trecut prin acest calvar ridicandu-se la 16.759. Incidența pe total județ la 14 zile, conform datelor Comitetului Județean pentru Situații de…

- Municipiul Sibiu intra oficial in scenariul roșu, dupa ce, pentru a treia zi consecutiv rata de incidența cumulata a depașit 3 la mie. Restricțiile, amanate 48 de ore, se impun de la miezul nopții de vineri spre sambata, arata Mediafax. Reprezentanții Prefecturii Sibiu au anunțat, vineri,…