Stiri pe aceeasi tema

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online…

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt intr-un comunicat remis AGERPRES.Decizia desfasurarii…

- Autoritațile informeaza ca la nivelul județului Sibiu, rata incidenței cumulate este de 1,47/1000 locuitori. Se remarca faptul ca Apoldu de Sus a inregistrat cea mai mare rata de infectare calculata pentru ultimele 14 zile), anume 4,70/1000 de locuitori.

- Scolile din orasul valcean vor intra astefel in sceanariul rosu. Elevii vor participa la activitati doar in format online. Masura intra in vigoare incepand din 14 octombrie. De altfel, si activitatile din cresele municipiului vor fi suspendate. DSP spune ca in judetul Valcea au fost confirmate,…

- Toate unitatile de invatamant din municipiul Caracal, județul Olt, intra in scenariul galben incepand de joi. De asemenea, se suspenda activitatea restaurantelor, a cafenelelor din interior, dar și in cinematografe și teatre. Masca devine obligatorie in zona școlilor in intreg județul Olt, anunța…

- Elevii vor invața on-line in perioada 25-29 septembrie, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Masura este luata in contextul organizarii alegerilor locale de duminica. „Activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor și a cadrelor didactice in cadrul unitaților de invațamant…

- Anul universitar 2020-2021 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) va incepe in data de 1 octombrie, cel mai probabil in scenariul hibrid, pentru primul semestru. Adica activitate preponderent online, cu excepția anumitor lucrari practice, laboratoare și proiecte. UAB va anunța oficial,…

- Fermieri care incalca masura privind arderea miriștilor Foto: arhiva Autoritațile îi avertizeaza pe fermieri ca incendierea terenurilor pentru igienizare este periculoasa, iar focul se poate extinde cu repeziciune la locuințe, anexe și în padurile din apropiere. În…