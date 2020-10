Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Glasgow Rangers, la care joaca Ianis Hagi, s-a calificat, joi, in grupele Ligii Europa, trecand in play-off de echipa Galatasaray, scor 2-1, potrivit news.ro.Ianis Hagi a jucat pana in minutul 78. Tot joi, Tottenham a ajuns in grupe impunandu-se cu scorul de 7-2 in fata echipei…

- Ianis Hagi este anunțat titular in aceasta seara pentru Glasgow Rangers, contra celor de la Galatasaray. Este un meci din faza play-off din Europa League, extrem de important pentru ambele formații. Antrenorul celor de la Galatasaray, Fatih Terim, a avut cuvinte de lauda la adresa tanarului internațional…

- Fatih Terim, 67 de ani, antrenorul lui Galatasaray, l-a laudat pe Ianis Hagi (21, mijlocaș ofensiv) inaintea meciului cu Rangers din play-off-ul Europa League. Rangers - Galatasaray, meciul decisiv pentru intrarea in grupele UEL, se joaca astazi, de la ora 21:45. „Am lucrat cu Gica Hagi 4 ani. Am avut…

- Duelurile din turul III preliminar al Europa League, care au avut startul ieri, odata cu duelul Apollon - Lech Poznan (0-5), continua astazi. 34 de partide sunt programate in aceasta zi, prima incepand la ora 17:00. Nume importante, precum AC Milan, Tottenham și Galatasaray se afla in acțiune astazi,…

- Tottenham Hotspur si AC Milan, doua dintre cele mai puternice echipe din turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, vor juca in deplasare cu Lokomotiv Plovdiv, respectiv Shamrock Rovers, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. FC Floriana, echipa eliminata de CFR…

- FC Botoșani merge in turul 2 preliminar al Europa League dupa o victorie obținuta in Kazahstan, pe terenul celor de la Ordabasy. A fost 2-1 pentru formația pregatita de Marius Croitoru, pentru care au marcat Holzman, minutul 25, și Dzugandzic, minutul 33. De partea cealalta, reușita gazdelor a fost…

- Echipa lui Ianis Hagi, Rangers, joaca al doilea meci de campionat din noul sezon, acasa, impotriva celor de la St. Mirren, liveSCORE pe GSP.ro de la ora 17:00. In prima etapa, Rangers a invins la Aberdeen, 1-0, unde Ianis a fost titular. Jucatorul roman a trecut insa pe banca la meciul de Europa League…

- Ianis Hagi, unicul roman ramas in Europa, incearca sa intoarca handicapul de pe „Ibrox Park”, 1-3 cu Bayer Leverkusen, pentru calificarea in „sferturile” Europa League așteptata de Rangers de 12 sezoane. Bayer Leverkusen – Rangers se joaca joi, de la ora 22:00, și va fi liveTEXT pe GSP. ...