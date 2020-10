Stiri pe aceeasi tema

- Cafenelele si restaurantele se vor inchide in Belgia incepand de luni timp de patru saptamani si vor fi impuse restrictii de circulatie de la miezul noptii pana la 05.00 dimineata pentru a opri raspandirea coronavirusului care este ”in crestere”, a anuntat vineri seara premierul Alexander De Croo, dupa…

- Hotararea CNSU, care propune funcționarea la 30% a localurilor pana la atingerea pragului de 3 la suta, contrazice hotararea CJSU, care a dispus inchiderea totala a restaurantelor și cafenelelor in interior

- Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca restaurantele si cafenelele din noua localitati, printre care si municipiul resedinta de judet vor fi inchise de sambata dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in aceste zone. De asemenea, masca de protectie devine obligatorie in aceste noua localitati…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a decis inchiderea pentru o perioada de 14 zile a bisericilor, piețelor nealimentare și a jocurilor de noroc, urmare a creșterii indicelui de infectarea cu noul coronavirus. Analiza epidemiologica releva faptul ca la nivel de municipiu, indicele de…

- Din cauza numarului mare de cazuri depistate cu COVID - 19, in 16 localitati din judetul Arad restaurantele si cafenelele vor fi inchise pentru 7 zile. De asemenea, a fost modificat si scenariul de desfasurare a cursurilor in unele scoli.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a…

- Prefectura Bacau a anunțat ca restaurantele și cafenelele vor ramane inchise doar in 4 localitați din județ, nu in 8 așa cum anunțase anterior. Unele localitați au fost scoase din lista, intrucat cazurile inregistrate sunt in centre rezidențiale, unde persoanele sunt izolate, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Valentin Ivancea, fost prefect al județului Bacau, a reacționat in aceasta seara, dupa dezvaluirile Ziarului de Bacau despre gafele majore comise de Prefectura Bacau. Reamintim, Prefectura Bacau a comunicat decizia de a inchide restaurantele din 8... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.