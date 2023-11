Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata clasamentul Ligii 1, la finalul turului din sezonul regular. FCSB a ramas lider in Liga 1, dupa ce CFR Cluj a pierdut in deplasarea de la Hermannstadt. FCSB putea pierde primul loc in Liga 1, dupa ce a pierdut derby-ul de pe Arena Nationala cu Rapid, scor 1-2. Echipa lui Charalambous putea…

- Hermannstadt – CFR Cluj 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. CFR Cluj s-a incurcat in ultimul meci al turului sezonului regulat al Ligii 1 si a ratat sansa sa ii sufle primul loc FCSB-ului. Singurul gol al meciului de la Sibiu a fost inscris de Cristi Negut, in minutul 61. A marcat […] The post…

- CFR Cluj a ratat șansa de a termina turul sezonului regular pe primul loc. Formația antrenata de Andrea Mandorlini a pierdut in deplasare la Hermannstadt, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 15 din SuperLiga Romaniei.

- Amintirile il rascolesc pe Andrea Mandorlini dupa meciul CFR Cluj – Otelul, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul gruparii din Gruia a „intepat-o” pe FCSB la finalul confruntarii cu echipa lui Dorinel Munteanu. CFR Cluj a ratat sansa de a se apropia la un punct de FCSB, care s-a incurcat…

- Dinamo a marcat jumatate din golurile lui Hermannstadt in primele 12 etape de Liga 1, ardelenii au o serie de 8 meciuri consecutive fara eșec și pe unul dintre oamenii de gol ai Ligii 1, Daniel Paraschiv (6 reușite) Dinamo a pus capat unei serii de patru eșecuri consecutive prin remiza, 1-1, cu CFR…

- Daniel Birligea și Andrea Mandorlini, prima reacție dupa CFR Cluj – FCU Craiova 2-0. Cei doi au vorbit despre rezultatul obținut de fosta campioana a Romaniei. Partida din Gruia a fost caștigata in mod categoric de CFR Cluj care a dominat aproape in intregime duelul. Meciul a fost in format LIVE TEXT…

- CFR Cluj a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0, luni seara, intr-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Andrea Mandorlini, antrenorul CFR Cluj, a apreciat victoria echipei sale.

- Trupa lui Andrea Mandorlini a evoluat duminica intr-un meci amical cu Hermannstadt, unde CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-2. Primul dintre marcarorii gruparii din Gruia, in minutul 22, a fost chiar liderul Ciprian Deac.