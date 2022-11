Toate pomenile Coaliției. Bani doar pentru ajutoare, nimic pentru sprijinirea economie și a investițiilor Liderul PSD a publicat, pe pagina personala de Facebook, schema completa pe care Coaliție o arunca la bataie. Ajutoare pe toate liniile, dar nimic despre investiții sau bani bagați in economie. „In ultimele saptamani s-a discutat foarte mult despre procente și cifre, dar mai puțin despre viața oamenilor. Pentru PSD nu a fost niciodata vorba de cifre sau procente, ci despre oameni și despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre #echitate , despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. In total, vom veni cu un pachet social de 26,65 miliarde de lei de #SprijinpentruRomania . Am considerat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

