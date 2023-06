Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka au transformat coasta Marii Negre din dreptul Odesei, unde se varsa raul Nipru, intr-o „groapa de gunoi și un cimitir de animale”, a anunțat ministerul ucrainean de Interne, scrie CNN.

- Ucraina a lansat mult asteptata contraofensiva impotriva fortelor rusesti de ocupatie, deschizand o faza cruciala a razboiului, menita sa restabileasca suveranitatea teritoriala a tarii si sa mentina sprijinul occidental in lupta Kievului impotriva Moscovei, relateaza joi, 8 iunie, The Washington Post…

- Fortele ruse au tras in mod repetat asupra unei conducte de amoniac din regiunea Harkov a Ucrainei, a declarat marti, 6 iunie, un guvernator local, o conducta potential cruciala pentru extinderea acordului care sa permita exportul in siguranta de cereale si ingrasaminte din porturile Marii Negre, informeaza…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a condamnat cu fermitate distrugerea barajului hidrocentralei Kakhovka din regiunea Herson, Ucraina , aruncat in aer in dimineața devreme a zilei de 6 iunie. „Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kakhovka in aceasta dimineața. Viziunea Rusiei asupra…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Autoritatile locale ucrainene anunta miercuri o interdictie de circulatie pe timpul noptii la Herson, in apropierea liniei frontului, in sudul Ucrainei - incepand de vineri seara, pe o perioada de 58 de ore -, dupa ce Kievul a anuntat vineri ca si-a incheiat pregatirile unei contraofensive de amploare,…

- Mai multe explozii, a caror cauza nu se cunoaste, au distrus un lot de rachete de croaziera Kalibr NK in timp ce erau transportate pe calea ferata in orasul Djankoi, in nordul peninsulei ucrainene anexate Crimeea, unde se afla o baza aeriana rusa, a indicat in cursul noptii Directia principala de informatii…