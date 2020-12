Toate piețele din Sectorul 4 al Capitalei se redeschid începând de vineri Toate piețele din Sectorul 4 vor fi redeschise de vineri, a anunțat autoritatea locala. Astfel, producatorii de fructe și legume de sezon iși vor vinde marfa la tarabele amenajate in interiorul piețelor. Angajații Direcției de Administrate a Piețelor au inceput, joi, sa ia masurile necesare, astfel incat toate cele aproximativ 300 de tarabe mutate in urma cu mai mult de trei saptamani in vecinatate sa fie relocate in interiorul piețelor. Primaria Sectorului 4 reaminteste ca, in urma cu aproximativ o luna, ca urmare a unor decizii guvernamentale, producatorii care aveau inchiriate tarabe in noua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

