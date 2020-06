Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Poliției de Frontiera, in prezent, la intrarea in tara, pentru toate persoanele care vin in Romania din strainatate, se instituie masura izolarii /carantinarii la locuinta impreuna cu familia/apartinatorii cu care locuiesc impreuna Pentru persoanele care nu au posibilitatea indeplinirii conditiilor…

- Intr-un mesaj postat pe contul de Facebook, Europol critica atitudinea avuta de romanii care au fost nevoiți sa aștepte chiar și 10 ore pentru a intra in Romania. Oamenii au ieșit din mașini, au vociferat și nu au mai ținut cont de distanțarea fizica. „Distanțare sociala exemplara la Nadlac Am trait…

- Poliția de frontiera Romana anunța ca, in ultimele 24 de ore, au intrat in țara aproximativ 31.800 persoane, cetațeni romani și straini. De asemenea, au intrat in țara peste 18.000 mijloace de transport. Numai pe la granița cu Ungaria au intrat in țara 8.000 de persoane. ”In data de 16.05.2020, la frontiera…

- Poliția de frontiera Romana anunța ca, pe perioada starii de alerta, vor fi verificate toate persoanele care intra sau ies din țara. Este vorba de toate punctele de frontiera – rutiere, maritime și aeroportuare. La intrarea in țara, persoanele sunt preluate de catre reprezentanții Direcției de Sanatate…

- Haos, nervi și cozi uriașe. Cam așa stau lucrurile in Vama Nadlac, din județul Arad, acolo unde sute de mașini asteapta, sambata, sa intre sau sa iasa din tara. Cozile formate depașesc opt kilometri iar timpii de așteptare depașesc cinci ore. Oamenii chiar au imbrancit jandarmii chemati sa mentina…

- "In vederea fluidizarii traficului la granita dintre Romania si Ungaria, Politia de Frontiera Romana a contactat autoritatile de frontiera din Ungaria pentru a permite cetatenilor romani tranzitarea Ungariei si efectuarea formalitatilor de frontiera, atat pe sensul de iesire din Romania, cat si pe…

- Incepand din data de 15 mai, cand s-a trecut la starea de alerta de la starea de urgenta instituita ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, pentru toate persoanele care sosesc in Romania, indiferent din ce tara, s-a instituit masura izolarii la domiciliu. Persoanele care nu au posibilitatea indeplinirii…

- In aceasta noapte, in jurul orei 2.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II a sosit un convoi format din sute de mijloace de transport, in care se aflau cetateni romani si straini. Mentionam ca, in ultimele ore au fost efectuate formalitatile de intrare in tara pentru 2.500 persoane si aproximativ…