In data de 4 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.751 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala de 178 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19.

