- Autoritatile din Prahova anunta ca doar un pat de terapie intensiva dintre cele 20 destinate pacientilor diagnosticati cu COVID-19 este liber in spitalele din judet, dupa o saptamana in care cei cu forme grave ale bolii au fost trimisi in spitale din alte orase, toate paturile din sectiile ATI fiind…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, afirma ca persoanele infectate cu noul coronavirus - atat cele aflate in carantina sau izolare, cat si cele din spitale - vor putea vota la alegerile locale folosind urna mobila.

- Doar jumatate dintre locurile de la terapie intensiva (ATI) din București destinate pacienților infectați cu coronavirus mai sunt disponibile. Pentru bolnavii de Covid-19 care nu au nevoie de internare la ATI, mai sunt disponibile doar o treime din...

- La ATI sunt internați 409 pacienți si, in conditiile date, nu-i de mirare ca spitalele "cad" unul dupa altul. Astfel, ultimul exemplu vine de la Sibiu, unde la Spitalul Judetean toate cele 12 paturi pentru pacienții COVID de la secția terapie intensiva sunt ocupate. Asta in timp ce numarul de cazurilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca exista in acest moment 840 de paturi la terapie intensiva pentru bolnavii COVID, iar 112 pacienti sunt intubati. Premierul Ludovic Orban l-a intrebat, la inceputul sedintei de guvern, pe ministrul Sanatatii ce masuri a luat pentru a creste numarul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, intrebat de jurnaliști despre locurile la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, a raspuns ca sunt locuri „Nu știu cine v-a spus ca nu sunt locuri la ATI”. Secretarul de stat Raed Arafat, cel care vineri avertiza ca in București nu mai sunt locuri la terapie…

- Conducerea Spitalului Judetean Buzau a anuntat luni ca toate paturile din sectiile amenajate pentru tratarea bolnavilor COVID 19 sunt ocupate, fiind disponibil un singur loc la terapie intensiva. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila, toate locurile din sectiile…

- Raed Arafat reclama, de mai bine de o saptamana, ca nu mai sunt paturi la terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus. Cel care l-a contrazis este chiar ministrul Sanatații, Nelu Tataru.La ATI, in acest moment, sunt internați 286 de pacienți cu coronavirus, conform ultimei raportari,…