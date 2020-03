Toate olimpiadele și competițiile sportive școlare suspendate din cauza Coronavirus Ministrul Educației și Cercetarii, a convocat luni, 9 martie, o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți in care s-au discutat masurile de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu COVID-19 in unitațile de invațamant. De asemenea, ministrul a subliniat importanța dotarii școlilor cu sapun și dezinfectant, iar inspectorii trebuie sa se asigure … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

