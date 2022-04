Toate navele rusești, interzise în porturile din România Navele inmatriculate in Rusia sau care si-au schimbat pavilionul rus dupa data de 24 februarie 2022 au fost interzise in porturile din Romania. Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, astazi, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa intre in porturile romanesti de la Marea […] The post Toate navele rusești, interzise in porturile din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Navala Romana a anuntat, vineri, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa intre in porturile romanesti de la Marea Neagra.

- Navele inmatriculate in Rusia sau care si-au schimbat pavilionul rus dupa data de 24 februarie 2022 au fost interzise in porturile din Romania. Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, astazi, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa…

- Regatul Unit a anunțat ca impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, inclusiv o interdicție a navelor rusești de a intra in porturile britanice, relateaza CNN. „Interdicția impusa navelor rusești și noile sancțiuni economice impotriva unor instituții financiare cheie din Rusia, inclusiv Banca sa Centrala,…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca Statele Unite se vor alatura aliatilor lor si vor interzice zborurilor rusesti sa foloseasca spatiul aerian american, dupa cum noteaza CNN. „In aceasta seara anunț ca ne vom alatura aliaților noștri pentru a inchide spațiul aerian american tuturor zborurilor…

- Premierul italian, Mario Dragi, a anuntat, vineri, ca Italia este pregatita sa desfasoare 3.400 de militari suplimentari in state membre NATO, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Italia este dispusa sa mobilizeze, intr-o prima etapa, 1.400 de barbati si femei din Armata terestra, Marina…

- Ministerul Apararii a facut, joi, precizari cu privire la o serie de interdictii de navigatie impuse de Federatia Rusa pentru navele comerciale care se indreapta catre porturile ucrainene. MApN a precizat ca o nava militara rusa care se afla in apele internationale ale Marii Negre, in afara Zonei Economice…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna recunoașterea, de catre Rusia, a republicilor separatiste Donețk și Lugansk. El a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin. „Romania condamna recunosterea de catre Rusia a regiunilor Donetsk si Lugansk ca independente.…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…