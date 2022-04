Navele inmatriculate in Rusia sau care si-au schimbat pavilionul rus dupa data de 24 februarie 2022 au fost interzise in porturile din Romania. Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, astazi, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa intre in porturile romanesti de la Marea […] The post Toate navele aflate sub pavilion Rusia, interzise in porturile din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .