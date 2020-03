TOATE MĂSURILE luate, în contextul prevenirii infecției cu CORONAVIRUS, de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență Ziarul Unirea TOATE MASURILE luate, in contextul prevenirii infecției cu CORONAVIRUS, de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența TOATE MASURILE luate, in contextul prevenirii infecției cu CORONAVIRUS, de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a luat mai multe decizii cu privire la epidemia de coronavirus, masuri care afecteaza viața de zi cu zi a persoanelor fizice și a operatorilor... TOATE MASURILE luate, in contextul prevenirii infecției cu CORONAVIRUS, de Comitetul Național pentru Situații Speciale… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a luat mai multe decizii cu privire la epidemia de coronavirus 2019-nCoV. Pe langa sisteraea cursurilor școlare pentru o perioada de o saptamana (inițial), CNSSU a luat multe ale masuri care afecteaza viața de zi cu zi a persoanelor fizice…

- Coronavirus a ajuns sa faca din ce in ce mai multe victime, iar oamenii nu stiu cum sa mai fuga din fata infectarii cu virusul ucigas. Bancile din Romania au luat masuri de urgenta pentru a preveni populatia!

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) recomanda interactiunea la distanta cu unitatile fiscale, in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19), si le reaminteste contribuabililor ca obligatiile fiscale se pot indeplini utilizand metode de comunicare la distanta.

- Astazi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, pentru analizarea situației privind cazurile confirmate de infecție cu noul coronavirus, dar și pentru dispunerea masurilor necesare pentru combaterea raspandirii virusului.…

- Astazi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, pentru analizarea situatiei privind cazurile confirmate de infectie cu noul coronavirus, dar si pentru dispunerea masurilor necesare pentru combaterea raspandirii virusului.Astfel,…

- O conferinta referitoare la economia mondiala din Italia, la care ar fi trebuit sa participe in aceasta luna si Papa Francisc, a fost amanata pentru luna noiembrie din cauza epidemiei de cloronavirus, au anuntat duminica organizatorii, transmite Reuters, citata de news.ro.Conferinta, organizata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomada romanilor care calatoresc in strainatate sa consulte cu regularitate informațiile de pe pagina de internet a MAE, pentru a fi la curent cu masurile excepționale luate de state in contextul raspandirii infecției cu coronavirus.„In contextul raspandirii…

- Autoritațile au anunțat o serie de masuri in contextul crizei provocate de coronavirus in Italia. Masurile privesc nu doar monitorizari la frontiera... The post Masuri anti-coronavirus luate in vestul tarii: autoritatile vor suspendarea cursurilor universitare appeared first on Renasterea banateana…