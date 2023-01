Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca in 2023 bugetul alocat investitiilor va creste semnificativ, urmand sa fie de peste 110 miliarde de lei, fata de aproape 90 de miliarde de lei in acest an. „Anul viitor vom avea o crestere semnificativa a bugetului alocat investitiilor: 7,2%, reprezentand peste 110…

- Ministerul Finanțelor a publicat in aceasta saptamana așa-numita „ordonanța trenuleț”, care cuprinde principalele masuri fiscal-bugetare ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie, 2023. Actul normativ prevede, intre altele, creșteri de salarii pentru bugetari, ajutoare și majorari pentru pensionari, inclusiv…

- Creșterea galopanta a preturilor la bunuri si servicii, precum si rata inflatiei afecteaza grav statutul social, situatia materiala si conditia umana a salariatilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Romania, potrivit unui comunicat al Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant…

- Alocațiile de stat pentru copii cresc de la 1 ianuarie 2023 cu 5,1%, fiind indexate cu rata inflației, potrivit deciziei din Coaliție de luni seara. Creșterea este obligatorie, potrivit legislației in vigoare, și se face cu un procent calculat pe baza inflației. Masurile decise de coaliția de guvernare…

- Ajutorul masiv promis de cancelarul german Olaf Scholz companiilor si gospodariilor va fi implementat incepand cu 1 ianuarie 2023 pentru a combate inflatia provocata de cresterea costurilor energetice, masura criticata de partenerii europeni ai Germaniei, care considera ca acest ajutor distorsioneaza…

- Consiliul Local (CL) va adopta o hotarare, cel mai probabil la sfarsitul lunii noiembrie, prin care va da unda verde operatorilor de taxi sa creasca tarifele la taxi cu peste 50-, respectiv o suma de 5 lei/km. Pragul maxim actual stabilit de CL in 2009 este de 3,2 lei/km, dar unii operatori au tarife…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi ca va pastra masurile care au intrat in vigoare anul acesta, dand exemplu organizarea modulara a anului scolar si a spus ca va analiza aceasta formula dupa un an de la implementare. „O a treia prioritate a mandatului meu este asigurarea predictibilitatii…

