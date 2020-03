Toate marile evenimente anulate din cauza pandemiei Coronavirus Pandemia de Coronavirus a dus la distantare sociala, izolare la domiciliu si masuri drastice de precautie. Practic, ne-a pus tuturor vietile pe pauza. O multime de evenimente importante au fost amanate sau chiar anulate pe fondul acestei crize prin care omenirea trece in aceasta perioada. Evenimente muzicale Festivalurile Coachella si Stagecoach au fost amanate pana la toamna. Ambele se desfasoara in mod normal primavara, insa anul acesta au fost mutate in luna octombrie. De asemenea, Festivalul Glastonbury, ajuns anul acesta la editia…