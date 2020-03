Toate magazinele Leroy Merlin din Romania se inchid temporar Toate magazinele Leroy Merlin din Romania se inchid, incepand de luni, pentru o perioada in conditiile pandemiei de coronavirus.



"Pentru Leroy Merlin siguranta si sanatatea tuturor reprezinta intotdeauna o prioritate majora. In acest context, am decis sa inchidem temporar toate magazinele, incepand cu data de 23 martie. Dorim sa fim mai responsabili si preventivi pentru a ajuta la tinerea sub control a raspandirii virusului", au transmis reprezentantii Leroy Merlin pe Facebook.



Insa se pot face in continuare comenzi online.



"Ramanem in continuare disponibili prin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata vor fi averse doar in Muntenia. Se anunta maxime de 12 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 9 in Banat, 12 in Oltenia, 12 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea. Iata maximele de sambata in alte orase din tara: Brasov: 4 grade Oradea: 8 grade Constanta: 9 grade Suceava:…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Tot mai mulți romani aleg Turcia ca destinație turistica, Romania ocupand locul 14 mondial cu 763.320 de turiști romani care au vizitat aceasta țara in 2019, cu 113% mai mulți fața de anul 2016, potrivit unui raport al Ministerului Culturii și Turismului din Turcia. Mai mult decat atat, peste 51 de…

- Meteorologii anunta mai multe precipitatii pentru zilele urmatoare, insa temperaturile sunt in crestere. Marti, vor fi maxime de 11 grade in Moldova, 6 in Maramures, 8 in Crisana, 8 in Transilvania, 11 in Banat, 12 in Oltenia, 12 in Muntenia si 9 grade in Dobrogea. In Giurgiu, se anunta 11 grade la…

- In weekend-ul ce a urmat Bobotezei și Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, studenții creștini ortodocși din toata țara s-au reunit, la București, pentru a pregati calendarul evenimentelor dedicate aniversarii din acest an. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 485, ediția print Duminica, pe 12…

- Prima intrunire din anul 2020 a Asociatiei Aeroporturilor din Romania a avut loc, astazi, la Hotelul Alpin din Poiana Brasov. La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Veștea, si a presedintelui Asociatiei Aeroporturilor din Romania, David Ciceo, au raspuns directorii generali…

- Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40% conțin preparate din bucataria romaneasca. In topul mancarurilor tradiționale…