Impunerea carantinei in mai multe localitați din județul Sibiu a dat rezultate, iar prefectul Mircea Crețu a anunțat ca incepand de luni se va ieși din carantina. Inclusiv orașele Sibiu și Mediaș, vor scapa de restricțiile stricte impuse in luna noiembrie. “Efortul comun, al tuturor sibienilor, depus pe parcursul celor 4 saptamani de carantina, nu a fost in zadar si a dus la o scadere a numarului de cazuri si la o transmitere comunitara mai redusa. Drept urmare, incepand de luni, 14 Decembrie ora 05:00 masura de carantina se incheie in toate localitatile din judet”, a transmis prefectul județului…