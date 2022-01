Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat vineri, 21 ianuarie, 19.649 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 49 de decese. Buletinul COVID complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a inregistrat vineri un nou record negativ in pandemie, confirmand…

- Autoritațile au anunțat marți, 18 ianuarie, 16.760 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 70 decese COVID, dintre care 5 anterioare. Buletinul COVID complet va fi comunicat la ora 13.00.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Autoritațile au anunțat miercuri 4.893 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 64.646 de teste. Au fost confirmate și 30 de decese, dintre care șase anterioare. La ATI sunt internați in acest moment 409 pacienți, cu 19 mai mult decat in ziua…

- n data de 2 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.291 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 401 paturi ATI COVID-19.Autoritațile au anunțat bilanțul oficial al cazurilor…

- In data de 1 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.291 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 395 paturi ATI COVID-19.Autoritațile au anunțat bilanțul oficial al cazurilor…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 au fost confirmate in Romania. Surse din lumea medicala spun ca este vorba despre persoane care au calatorit in Marea Britanie și au intrat in contact cu oameni veniți din Africa. Cele doua persoane au forme ușoare ale bolii. Una…

- "Autoritatile (sanitare) au o suspiciune rezonabila ca avem primele doua cazuri ale noii variante Omicron in Danemarca", a declarat ministrul danez al sanatatii, Magnus Heunicke, intr-un comunicat.Cazurile pot fi confirmate doar atunci cand secventierea genomului va fi finalizata in cateva zile, a precizat…

