Toate județele României au înregistrat cazuri noi în ultimele 24 de ore. Capitala are cele mai multe confirmate Capitala se afla din nou pe primul loc in ceea ce privește numarul de cazuri noi confirmate in ultimele 24 de ore, avand 105 cazuri noi.Romania a inregistrat astazi 1.119 de cazuri noi de COVID-19, iar cele mai multe dintre acestea au fost confirmate din nou in București. La fel ca și ieri, dar și ca tendința din ultimele zile, dupa București, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Argeș. Acolo sunt, in ultimele 24 de ore, alte 101 cazuri. Numarul a crescut insa alarmant in Dambovița. Județul are 70 de cazuri noi, o creștere semnificativa fața de ziua anterioara, cand erau 54 de cazuri.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

