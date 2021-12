Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca primarul Allen Coliban duce imaginea USR de rapa nu este un secret pentru nimeni, chiar daca in bula userista cadrele de partid sunt intoxicate ca nu este adevarat acest lucru, presa este rea și tenedențioasa. Tot presa asta rea a mai dezvaluit un lucru: cum da Coliban bani publici, inca o…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in contextul actual, al exploziei prețurilor la energie și gaze, statele membre ale Uniunii Europene, printre care și Romania, trebuie sa investeasca rapid in energie regen

- Avand in vedere temperaturile scazute din ultima perioada și precipitațiile anunțate, inclusiv sub forma de ninsoare, primarul Allen Coliban a verificat astazi, 23 noiembrie, modul in care operatorul de deszapezire este pregatit pentru acest sezon, stocurile de material antiderapant și utilajele care…

- Compania bistrițeana Datacor, demareaza oficial o noua divizie, numita Datacor Green Energy. Prin aceasta iși propune sa vina in ajutorul companiilor din Romania sa genereze energie regenerabila pentru consumul propriu. Datacor Bistrița are contracte semnate pentru proiecte fotovoltaice de peste 30…

- Romania are una dintre „cele mai scazute” rate de emisii de gaze cu efect de sera pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, a declarat, marti, la Glasgow, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca tara noastra se angajeaza sa creasca, in viitor, procentul de energie electrica provenita din surse…

- Avand in vedere intrarea in vigoare a noilor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobate prin Hotararea de Guvern 1.130/22.10.2021, incepand de astazi, 25 octombrie, accesul publicului in incinta Primariei Municipiului Brașov și a direcțiilor și serviciilor subordonate…

- Avand in vedere intrarea in vigoare a noilor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobate prin Hotararea de Guvern 1.130/22.10.2021, incepand de astazi, 25 octombrie, accesul publicului in incinta Primariei Municipiului Brașov și a direcțiilor și serviciilor subordonate…

- Consilierul local PSD Lucian Patrascu a reamintit, in plenul sedintei Consiliului Local, ca in data de 7.09.2021 a prezentat intr-o conferința de presa – Proiectul „Bicicliști in Brașov”, care se refera la acordarea a 1.000 de vouchere in valoare de 500 de lei, cetațenilor cu varsta peste 18 ani și…