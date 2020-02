Toate impozitele descurajează ceva O mare parte dintre cetateni nu au cunostiintele necesare pentru a intelege politica fiscala si sistemul de taxe si impozite, fapt care este de inteles avand in vedere opinia lui Albert Einstein care spunea ca „cel mai dificil de inteles lucru din lume este impozitul pe venit". Mai mult, o parte dintre cetateni considera ca taxele si impozitele in mod inerent rele. In tarile dezvoltate, elevii studiaza despre sistemul de taxe si impozite d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 67% din populatia tarii cred ca tara merge intr-o directie gresita si circa 22% cred ca directia este una corecta. Datele au fost prezentate in cadrul unei conferinte de presa de Asociatia Sociologilor si Demografilor, transmite IPN.

- Doi cetațeni din Republica Moldova, in virsta de 62, respectiv, 29 de ani, au fost raniți la Cimpulung Moldovenesc, dupa ce in mașina lor a intrat o autoutilitara cu semiremorca. La volanul mașinii se afla barbatul 62 de ani. Tamponarea a fost provocata de un bucureștean de 48 de ani. Acesta nu a pastrat…

- Trei funcționari publici au fost trimiși in judecata de procurorii ieșeni. Angajații Primariei s-ar fi infruptat din casierie, mai exact din taxele și impozitele platite de cetațeni Dosar incendiar, pe rolul instanțelor ieșene! Trei funcționari vor fi nevoiți sa dea explicații in fața magistraților,…

- Politistii de frontiera botosaneni au identificat si retinut, pe directia localitatii de frontiera Mitoc, sase cetateni din Turcia, care au trecut ilegal frontiera din R. Moldova cu intentia de a ajunge intr un stat din Spatiul Schengen.In data de 25 decembrie 2019, in jurul orei 09.30, politistii de…

- “Casta” magistraturii nu este de acord cu niciun fel de micsorare din venituri din pensiile speciale, ba chiar protesteaza pentru mentinerea banilor lor. Asta in conditiile in care sistemul judiciar romanesc, un serviciu eminamente public, este la pamant, ineficient, neperformant, increderea in sistemul…

- Dan Petrescu si Ghita Muresan au fost declarati, joi, 19 decembrie, cetateni de onoare ai Clujului. Petrescu a cucerit de doua ori consecutiv titlul cu CFR Cluj chiar in ultimii doi ani si a calificat echipa ardeleana in primavara europeana, in timp ce Ghita Muresan a fost cel mai cunoscut baschetbalist…

- Deputatul Ionuț Simionca i-a cerut premierului Ludovic Orban desființarea pensiilor speciale și folosirea banilor astfel economisiți pentru construcția Autostrazii Nordului. Printr-o declarație politica susținuta astazi in Parlament, deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, i-a cerut premierului…

- Un grup infractional, care a sustras 200.000 de lei de la mai multe persoane, in baza de procuri semnate de victime, insa, cu mandatarea acestora sa-i reprezinte pentru alte scopuri, a fost destructurat de oamenii legii.