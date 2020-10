Stiri pe aceeasi tema

- Multe țari aplica masuri din ce in ce mai stricte pentru a limita imbolnavirile cu COVID-19. In Europa a explodat numarul cazurilor de coronavirus. Bilanțurile doboara record dupa record. Aproape 17.000 de cazuri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Franța, peste 15.000 in Spania, 10.000 in Marea…

- Marea Britanie a ridicat luni nivelul de alerta ce masoara evolutia epidemiei noului coronavirus si a decis sa inchida mai devreme pub-urile si restaurantele, in fata amenintarii unui al doilea val ce s-ar putea solda cu 200 de decese pe zi daca nu se iau masuri, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intr-o…

- Aproape toata Europa se lupta sa tina in frau pandemia. Tarile cele mai afectate de al doilea val de COVID-19 sunt Franta, Spania si Marea Britanie. Iar autoritatile din Islanda vorbesc deja despre al treilea val.

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…

- Odata cu sezonul rece, inceperea școlilor și terminarea concediilor, numarul cazurilor de coronavirus a explodat. Din pacate, acest lucru va avea și consecințe mai puțin fericite. Autoritațile sunt obligate sa ia decizii foarte stricte. Astfel, primarul Londrei a decis sa anuleze focul de artificii…

- Romania exporta sambata in jur de 1.500 de MW de electricitate, in conditiile unei productii foarte mari de energie eoliana, care acopera 32% din totalul generat la nivel national, potrivit datelor Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, la ora 12:25, consumul tarii era de 6.397 MW, productia,…

- In ultimele luni, sectorul energetic a suferit un dublu șoc: din cauza pandemiei COVID-19 și a perturbarii pieței petrolului pe fondul prabușirii cererii și al surplusului de oferta, arata raportul ”PwC Power Utilities Future of Industries”.Potrivit estimarilor PwC din cadrul raportului, care…

- Luni, Institutul Național de Sanatate Publica trebuie, potrivit reglementarilor in vigoare, sa actualizeze lista statelor exceptate de la recomandarea masurilor de carantina/izolare (zona verde), lista pe care nu au actualizat-o din 07.07.2020. Astfel, in vigoare e Hotararii nr 34 din 06.07.2020.…