- Incepand cu data de 14.11.2019 in judetul Prahova au fost stinse oficial cele 43 de focare de pesta porcina africana (PPA) confirmate la porcii domestici din gospodariile populatiei in cele 10 comune, fiind ridicate totodata si restrictiile sanitare veterinare privind circulatia suinelor vii din exploatatia…

- Potrivit unui comunicat de presa al DSVSA Neamt, s-a solicitat Institutiei Prefectului convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor Neamt, sedinta in care vor fi luate, vineri, masuri in vederea gestionarii focarului de boala. ''S-a efectuat ancheta epidemiologica la exploatatia din Agapia,…

- Aproximativ 5.000 de porci de la o ferma din judetul Satu Mare vor fi sacrificati dupa ce a fost depistat un caz de pesta porcina africana in unitate, informeaza Institutia Prefectului, joi, printr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor…

- Sub coordonarea subprefectului judetului Satu Mare, Altfatter Tamas, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B) – Unitatea Locala de Decizie au aprobat ieri, 25 septembrie 2019, “Planul de masuri pentru controlul bolii pesta porcina africana in exploatatia S.C. MASTVET S.R.L Sacaseni Ferma…

- Deocamdata, in Timis nu au fost descoperite cazuri de pesta porcina africana, in ciuda faptului ca au fost raportate cazuri atat in Arad, cat si in Serbia. Intreaga populatie de suine din judet a fost inventariata, nefiind inregistrate cazul de imbolnaviri. Prefectul Eva Andreaș a convocat marti, la…

- Autoritatile din Prahova au luat decizia de "ucidere preventiva" a porcilor domestici din mai multe gospodarii din satele Olarii Vechi si Puchenii Mosneni, in incercarea de a limita raspandirea virusului care provoaca pesta porcina africana, in contextul in care tocmai au fost confiormate oficial inca sase…