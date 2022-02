Toate fetele urcă în clasamente Cu doua exceptii, insasi Simona Halep si Mihaela Buzarnescu,fetele noastre inregistreaza salturi in topurile WTA Simona Halep a coborat de pe locul 15 pe locul 23 WTA, cu 2.117 puncte, in clasamentul dat publicitatii luni, dupa ce a fost eliminata in optimile de finala ale Australian Open. Calificarea in optimile de finala la turneul de Grand Slam de la Melbourne nu este modesta, insa Simona a pierdut punctele de anul trecut cand a ajuns pana in semifinale. Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu, Jaqueline Cristian, Elena Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Irina Bara si Alexandra Cadantu-Ignatik au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) a ajuns la 21 de trofee de Grand Slam, dupa victoria din finala Australian Open, contra lui Daniil Medvedev (25 ani, 2 ATP), scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5. Damir Dzumhur (29 de ani, 152 ATP) crede ca Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) este in continuare cel mai bun din…

- Rafael Nadal si Daniil Medvedev vor juca maine pentru titlul la Australian Open Spaniolul Rafael Nadal (5 ATP), l-a invins, ieri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini (7ATP) si s-a calificat in finala la Australian Open, primul turneul de Grand Slam al anului. Cu exceptia…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open. Ibericul l-a invins clar in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Nadal (35 ani), campion la Melbourne in 2009 si…

- Disputa romancelor din turul I al probei de dublu feminin de la Australian Open s-a incheiat cu un rezultat mai putin scontat: au castigat Jaqueline Cristian si germana Andrea Petkovic a invins foarte clar, scor 6-4,6-0 (69 de minute), echipa romaneasca Simona Halep / GabrielaRuse. Poate ca Simona n-a…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) nu va putea juca la Australian Open, dupa ce viza i-a fost anulat și a parasit Melbourne iar arbul risca sa piarda și poziția de lider din clasamentul ATP. Djokovic nu iși va putea apara trofeul și va rata și oportunitatea de a deveni lider solitar in clasamentul…

- WTA a dat publicitatii, luni, prima ierarhie din anul 2022, in care cel mai bine clasata jucatoare romana este Simona Halep, pe locul 20, cu 2.576 de puncte. In Top 100 WTA, sunt cinci romance, iar in Top 200, opt. Celelalte sportive romane din primele 200 de jucatoare ale lumii ocupa urmatoarele…

- Estona a invins-o si pe Maria Sakkari si o asteapta pe Muguruza in finala Turneului Campionilor. La Torino, s-a retras si Tsitsipas, deoarece il doare in cot * Estona Anett Kontaveit (8 WTA) si spaniola Garbine Muguruza (5 WTA) vor disputa finala Turneului Campioanelor de la Guadalajara. Kontaveit…

- Acest lucru nu s-a mai intamplat de 28 de ani, de la Arantxa Sanchez. Garbine Muguruza si Paula Badosa se intalnesc in semifinale la Guadalajara Spaniola Garbine Muguruza (6 WTA) s-a calificat a doua oara in cariera in semifinalele Turneului Campioanelor de la Guadalajara. Ea a invins-o, duminica,…