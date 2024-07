Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a cunoscutului manelist Adrian Minune, traiește astazi, 14 iulie, o zi de neuitat. Tanara iși unește destinele in fața lui Dumnezeu cu Nicu, tatal fetiței lor, și totodata, sarbatorește botezul micuței Noa.Evenimentul este dublu și plin de emoție pentru familia Simionescu.…

- Adrian Minune, pe numele sau real Adrian Simionescu, este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele din Romania. Cariera sa muzicala de succes este binecunoscuta, dar și viața sa personala atrage adesea atenția publicului. Mai ales ca maine, 14 iulie 2024, fiica lui cea mica se marita, iar la…

- Rosa, fiica cea mica a lui Pepe, a cantat unul dintre hit-urile tatalui sau la nunta artistului cu Yasmine. Micuța a urcat pe scena și i-a emoționat pe invitați, dar și pe cei doi miri care au privit-o cu mandrie.

- Brașov Marathon se desfasoara in acest weekend. Evenimentul sportiv impune restrictii de circulatie. Cea de a douasprezecea ediție a concursului de alergare montana Brașov Marathon se va desfașura in acest sfarșit de saptamana pe potecile de pe Tampa, Postavarul, Bunloc și Piatra Mare . Cursele vor…

- Un barbat din Alba, obligat sa stea la doi metri distanța de soția sa, timp de jumatate de an. Ce s-a intamplat intre cei doi Un barbat din Alba nu mai are voie sa se apropie de nevasta sa, timp de jumatate de an. Acesta trebuie sa stea la o distanța de minim doi metri. Este vorba despre o masura impusa…

- Cristina Vasiu și soțul ei se pregatesc de nunta! Urmeaza cel mai frumos eveniment al vieții lor. Deși trec prin emoții mari și au multe lucruri de organizat, iata ca nu s-au temut sa ia o decizie radicala! Ce s-a intamplat cu doar o luna inainte de marele eveniment!

- Legendarul Usain Bolt i-a lansat recent o provocare atacantului Kylian Mbappe, ironizand faptul ca francezul, care il "inspira", nu are inca "nicio sansa" la 100 de metri, scrie rmcsport, titreaza News.ro.