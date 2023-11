Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj RO-Alert de vijelie a fost emis in Constanța, in primele ore ale zilei de duminica. Mesajul de alerta extrema anunța vant de peste 100 km/ora. Copacii au fost smulși, apa a fost oprita in mai multe cartiere și zeci de apeluri au fost inregistrate la 112. In Constanța și alte cinci județe din…

- Circulatia autovehiculelor pe sase sectoare de drumuri nationale si judetene din Tulcea este suspendata din cauza viscolului, a zapezii depuse pe carosabil si a gradului redus de vizibilitate, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Delta.Cele sase sectoare de drumuri sunt Ciucurova Topolog…

- Lucratori din sapte institutii publice, o societate comerciala si voluntari din judetul Tulcea au participat, luni, la un exercitiu in timpul caruia s-a simulat interventia in cazul izbucnirii unui incendiu in orasul Babadag, a anuntat marti Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit…

- Aproape 3.000 de oi dintr-o ferma privata din comuna Baia au murit, marti dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit din motive necunoscute deocamdata, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Vestea ca domnul Colonel r Gheorghe Cotoroana s a stins fulgerator urmare a unui accident a creat o unda de tristete in Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea.Cunoscut ca un pompier devotat si profesionist, Colonel r COTOROANA a atins apogeul carierei in anul in anul 2007…

- Tulcenii din opt localitati aflate la granita romano ucraineana au inceput sa primeasca mesaje RO ALERT in cazul atacurilor cu drone rusesti pe teritoriul ucrainean, in noaptea de marti spre miercuri fiind transmis un prim mesaj, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Delta. Tulcenii…

- Furtunile au facut ravagii in judetul Harghita aseara, pe 29 august 2023. Mai multe localitati sunt nealimentate cu energie electrica, potrivit datelor furnizate de ISU Harghita. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Harghita, pe fondul manifestarilor…