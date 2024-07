Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Crețan, fosta soție a lui Nosfe, neaga ca ar fi implicata in vreo relație, marturisind ca nu poate, in clipa de fața, sa-l inlocuiasca pe trapperul trecut in neființa pe 16 octombrie 2022 cu un alt barbat. Spynews va prezinta, in exclusivitate, un interviu tulburator cu vaduva regretatului…

- Oana Mizil, impecabila la fiecare apariție! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca fosta soție a lui Marian Vanghelie are grija sa fie aranjata și atunci cand merge la cumparaturi.

- Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioranu, face declaratii șocante despre vedeta, dar și despre fosta lui soție, care i-a daruit un baiat. El recunoaște ca s-a casatorit cu fosta lui soție pentru a-i aduce pachete la pușcarie, iar despre relația cu Cristina Cioran, a spus ca intenția lui a fost…

- Dupa mulți ani in care nu și-au vorbit și mulți le-au crezut dușmance, iata ca acum are loc și marea impacarea. Fosta soție a unui fotbalist de la noi și actuala au devenit prietene și in exclusivitate pentru Spynews.ro avem și declarații. Ce le-a apropiat pe cele doua și cum au decis sa puna punct…

- Mariana Moculescu nu mai ține deloc legatura, in ultima vreme, cu fostul soț, Horia. Mai mult, Mariana, care in prezent traiește din banii obținuți pe platforma Onlyfans, a reinceput razboiul cu compozitorul, ieșind la rampa cu noi acuzatii din timpul casniciei lor tumultuoase, noteaza click.ro. Daca…

- Oana Mizil reușește sa fie și femeie de afaceri, dar și o mama de succes! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca fosta soție a lui Marian Vanghelie se imparte cu succes intre rolul de mama și cel de femeie de afaceri.

- Ar fi aparut probleme in relația Deei Maxer cu Robert Drilea! S-a zvonit ca cei doi nu ar mai forma un cuplu, iar acum mai multe detalii ii dau de gol! In luna aprilie au aniversat un an de la relație, dar iata ca totul ar fi ajuns la final.