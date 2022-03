Toate culoarele umanitare închise luni în Ucraina Kievul a anuntat luni ca renunta la orice culoare de evacuare a civililor de teama unor ”provocari ruse”, inaintea unei noi runde de negocieri fata in fata intre negociatori rusi si ucraineni, in Turcia, relateaza AFP. „Potrivit informatiilor noastre clasificate, pot avea loc provocari din partea ocupantilor pe ruta culoarelor umanitare. Prin urmare, din motive […] The post Toate culoarele umanitare inchise luni in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

