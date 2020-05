Toate companiile care reiau zborurile din și spre România – ce măsuri de securitate se impun Masura suspendarii zborurilor din Romania spre majoritatea destinațiilor europene expira pe 28 mai, astfel incat din iunie companiile aeriene au programat deja curse de pe Aeroportul Otopeni.Toate companiile vor avea masuri special de siguranța, in contextul pandemiei de coronavirus, iar purtarea maștii pe toata durata zborului este obligatorie .In ceea ce privește destinațiile, doar Italia, de pe 3 iunie și Grecia, incepand cu 15 iunie au anunțat ca se redechid pentru turiști, care nu vor mai trebui sa intre in carantina.Tarom reia zborurile spre Italia, incepand cu 26 mai, dar acestea vor fi… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

