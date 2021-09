Toate calculele politice înaintea moțiunii de cenzură. Ce scenarii se vehiculează și cum schimbă PSD regulile jocului Proaspat ales în fruntea PNL, Florin Cîțu are zilele numarate la șefia Guvernului, dupa ce PSD a depus la începutul saptamânii moțiune de cenzura. Cu o Coaliție rupta (dupa plecarea USR-PLUS din Executiv), doar cu UDMR și Minoritațile drept aliați în Parlament, Cîțu nu are protecția unei majoritați parlamentare iar zilele Guvernului sau sunt numarate. Un lucru mai este de menționat, PSD rupe orice colaborare parlamentara cu PNL și este dispus sa mearga mai degraba la alegeri anticipate decât sa-l susțina pe Florin Cîțu - premier.

