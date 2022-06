Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Guvernul face „atat cat se poate” in cazul prețurilor la carburanți, precizand ca o compensare de 50 de bani la prețul benzinei sau motorinei „sunt 50 de bani pe care nu-i dai”. „Reducerea accizelor este aparent la indemana guvernelor, in realitate nu e din cauza…

- Ionuț Moșteanu a criticat anunțul facut de Nicolae Ciuca privind compensarea cu 50 de bani a combustibilului. Purtatorul de cuvant al USR a declarat ca in doar cateva zile, creșterile de prețuri la carburanți vor anula oricum „marea compensare” de 50 bani a guvernului.„50 de bani. Și asta pentru o perioada…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a confirmat ca in cursul dimineatii de miercuri a avut o intalnire, la Palatul Victoria, cu ministri si secretari de stat de la Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor, alaturi de conducerea ANAF si a Consiliului Concurentei, precum si Secretarul General al Guvernului. …

- „PSD si PNL au respins solicitarea USR desi proiectul i-ar ajuta pe romani sa faca fata scumpirii preturilor la carburanti prin reducerea TVA de la 19% la 5%. Statul este principalul beneficiar de pe urma acestor cresteri de preturi. In primele 5 luni ale anului, statul a incasat in plus din TVA aproximativ…

- Dan Carbunaru a anuntat ca trei ministere au lansat pana acum 6 apeluri in cadrul PNRR. “In legatura cu apelurile pe care in cadrul PNRR Romania deja a inceput sa le lanseze, sunt sase deja dintre cele 60 alocate in acest an, lansate, la Ministerul Energiei, la Ministerul Dezvoltarii, la ministerul…

- Nicolae Ciuca fuge de inflație și de responsabilitate. Premierul a refuzat, in ziua in care Romania a aflat ca are cea mai mare inflație din ultimele 3 decenii, sa le vorbeasca romanilor despre ce se intampla cu economia in mandatul sau. In schimb, Ciuca l-a trimis pe purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Premierul Nicolae Ciuca solicita autoritatilor competente ca orice forma de intimidare a jurnalistilor sa fie investigata, iar vinovatii trasi la raspundere, a transmis purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Guvernul Romaniei sustine total libertatea presei. Romania este o tara democratica,…

- Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, intrebat daca la nivelul Guvernului se are in vedere o limitare a exporturilor de alimente. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…