Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri au fost luate de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Timișoara, cu scopul de a preveni infectarile cu coronavirus. Astfel, Primaria Timișoara informeaza ca, in perioada 11 – 31 martie, se interzice organizarea de spectacole de orice fel, indiferent de numarul…

- Ziarul Unirea Noi masuri pentru prevenirea COVID-19 la Alba Iulia: Bazinul Olimpic și activitațile in Talcioc INCHISE pana la sfarșitul lunii. Alte hotarari Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Alba Iulia intrunit astazi, 11.03.2020, la solicitarea Viceprimarului cu atribuții de…

- Meciul de volei dintre Unirea Dej și CS Dinamo București, care va avea loc maine, de la ora 18, in Sala Sporturilor, se va disputa cu numar limitat de spectatori. ”Ca urmare a situatiei create de evolutia virusului COVID 19 si aparitiei Hotararii nr 6/09 .03.2020 a Comitetului National pentru Situatii…

- Creșele din Focșani vor fi inchise pana la finele lunii martie. Decizia a fost luata astazi, 10 martie 2020 de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta și este una preventiva, menita sa-i fereasca pe copii de contaminare, in conditiile raspandirii accentuate a infecției cu coronavirus. De asemenea,…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana, au declarat surse din Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Potrivit Digi24.ro. masura ar putea fi prelungita saptamana viitoare, daca situația o impune.

- Bazele sportive din incinta unitaților școlare, din Targu Jiu, nu sunt inca deschise in totalitate publicului. In ciuda faptului ca aleșii locali au aprobat o hotarare in acest sens, sunt destui directori de școli care nu sunt de acord ca publicul sa se afle in weekend in incinta școlilor. Aceștia se…

- (foto: Pixabay) Cursurile școlare vor fi suspendate joi, in judeul Tulcea, din cauza codului portocaliu de vant și viscol, anunța ISU Tulcea. Toate școlile din județ vor fi inchise, cu excepția celor din municipiul Tulcea. De asemenea, in noaptea de 5 spre 6 februarie drumurile naționale și județene…

- Un troller a pus pe jar polițiștii și agenții SRI din Ramnicu Valcea. Trollerul a fost gasit in centrul orașului in apropierea Prefecturii, și a fost considerat, conform procedurilor, un colet suspect. Numai ca in interior se aflau doar cateva haine.Trollerul era abandonat langa un coș de gunoi și o…