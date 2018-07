Toata tara l-a aparat!: Politistul din Tulcea lovit in misiune, despagubit. Agresorul, condamnat definitiv (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus, ieri, condamnarea a doi barbati, din municipiul Constanta, pentru neluarea de catre proprietarul cainelui sau detinatorul temporar al acestuia a masurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. Decizia este definitiva. In actul…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta s au pronuntat azi in dosarul "Micul Regatldquo;, unde mai multi copii ar fi fost abuzati. Pufleanu Eliza 1 an 5 luni inchisoare pentru complicitate la infractiunea de "purtare abuziva" in forma continuata. Suspenda conditionat executarea pedepsei. Majoreaza…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au stabilit primul termen in dosarul accidentului rutier din data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit. Cauza se va afla pe masa magistratilor pe data de 17 mai. Oricare va fi decizia Curtii de Apel, aceasta va fi definitiva. Prima…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au luat o noua decizie in dosarul in care Lidia Sandu director administrativ, Victoria Acsan casiera si Julieta Duma sef depozit, toate foste angajate ale Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, au fost condamnate, in prima instanta, la inchisoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv vineri ca echipa detinuta de Gigi Becali – Fotbal Club Steaua Bucuresti (FCSB) – nu mai are voie sa foloseasca numele ‘Steaua’ si ‘Steaua Bucuresti’ fara consimtamantul Clubului Armatei, CSA Steaua. Judecatorii de la Instanta suprema au respins recursul…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus azi sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei in dosarul in care Marius Militaru, seful Clinicii de Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost deferit Justitiei de DNA Constanta.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au acordat un nou termen ndash; pentru data de 14 mai ndash; in dosarul in care Doru Manole, fost sef al reprezentantei Tulcea a Registrului Auto Roman, a primit, in prima instanta, patru achitari si o condamnare de doi ani si opt luni…