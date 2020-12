Toată România va fi vaccinată! Nelu Tătaru a spus data la care începe campania Ministrul Sanatații, Nelu Tataru , a declarat joi, la Antena 3, ca prima etapa de vaccinare anti-COVID in Romania va avea loc in perioada 27-31 decembrie pentru personalul din spitalele de boli infecțioase care trateaza pacienți infectați cu noul coronavirus și ca vaccinarea populației la scara larga va incepe in jurul lui aprilie-mai. „Vaccinul nu va fi obligatoriu. Vaccinul este voluntar și va fi gratuit. Fiecare va primi o dovada cu lotul vaccinului, seria vaccinului si data cand va veni la rapel, la al doilea vaccin. Posibilele efecte secundare sunt la fel ca cele din vaccinul antigripal.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

