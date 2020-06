Toată România sub COD GALBEN de vijelii și grindină. Până când e valabilă avertizarea Meteorologii au prelungit pana sambata avertizarea COD GALBEN de vijelii, ploi torențiale și grindina. Potrivit ultimei informari ANM, CODUL GALBEN se extinde pana sambata la ora 10 și cuprinde toata țara. Pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina și vijelii. Cantitațile de apa vor depași 25…30 l/mp și pe arii restranse 40…60 l/mp. Pana la jumatatea saptamanii viitoare gradul de instabilitate atmosferica se va menține accentuat in cea mai mare parte a țarii. Articolul Toata… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

