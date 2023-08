Toată România, sub avertizare de caniculă. Urmează zile de foc Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de Cog galben și Cod portocaliu de canicula pentru toate județele țarii. Toata Oltenia se afla sub avertizare Cod galben. Astfel, pe 20 și 21 august, valul de caldura va persista, iar in zonele de campie și local in cele de deal și podiș va fi canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 și 37 de grade, iar minimele se vor situa intre 17 și 24 de grade. Valul de caldura va persista, in cea mai mare parte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

