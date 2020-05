Stiri pe aceeasi tema

- Molecula se numește bemcentinib și este un inhibator produs in urma unor teste de laborator care au durat mai multe luni. Potrivit medicilor de la BerGenBio, care este mica companie de biotehnologie cu 38 de specialiști, cu sediul la Bergen, Norvegia și Oxford, Anglia, medicamentul este in faza a doua…

- Un vaccin impotriva coronavirusului dezvoltat de Oxford pare sa fie capabil sa asigure protecție impotriva Covid-19 la șase maimuțe, relateaza BBC. Datele preliminare privind vaccinul au fost publicate pe bioRxiv, iar in acest moment au inceput testele clinice pe 1.000 de oameni in Marea Britanie.Cu…

- Specialiștii britanici au analizat raportarile deceselor in spitale pentru a determina procentul in care cauza a fost cu certitudine COVID-19 sau alte „comorbiditați”, numai astfel putandu-se stabili un profil corect al SARSCoV2, potrivit BBC. In principiu, spitalele raporteaza decesul oricarui pacient…

- In aceasta dupa-amiaza, oficialii Direcției de Sanatate Buzau au confirmat al 14-lea caz de coronavirus de la Buzau. Este vorba despre un barbat in varsta de 37 de ani, revenit din Anglia și aflat intr-unul dintre centrele de carantina din județul Buzau. Barbatul a prezentat simptome și a fost testat,…

- Italia are a doua cea mai imbatranita populație din lume, iar cetațenii sai au o lunga istorie de viața culturala și sociala activa - doi factori pentru rețeta dezastrului in contextul pandemiei de coronavirus. Pe zi ce trece, criza de coronavirus devine din ce in mai grea in Italia. Joi, 19 martie,…

- O femeie din Bihor, aflata intr-o stare de sanatate precara, a fost trimisa inapoi in țara de autoritațile din Marea Britanie, dar nu este primita acasa de familia ei, care se teme ca batrana ar fi infectata cu coronavirus.Femeia a suferit un atac cerebral in urma cu ceva vreme, a stat in spital, iar…

- Compania aeriana iși anuleaza 80% din zboruri pana in luna mai și anunța ca nu exclude varianta in care sa-și pastreze la sol intreaga flota din cauza coronavirusului.Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa este cel mai recent nume de transportator care anunța anularea zborurilor in condițiile…

- Un tanar de 20 de ani din Bucuresti – care tocmai se intorsese in tara joi din Marea Britanie – a fost testat si confirmat pozitiv ca fiind infectat cu virusul COVID-19. Bilantul celor care au fost infectati ajunge astfel, vineri seara, la 82.