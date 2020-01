Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local Bacau, reunit in ședința extraordinara astazi, a aprobat creșterea plafonului veniturilor cumulate din pensii pana la care pensionarii din oraș beneficiaza de tichete valorice pentru achiziționarea de alimente de baza. Astfel, pentru semestrul al doilea al acestui an, ca urmare a majorarii…

- * Microsoft Japonia a experimentat, asta-vara, saptamana de lucru de numai patru zile, oferind angajaților un generos weekend de vineri pana duminica. Rezultatul a fost extrem: o creștere a productivitații cu aproape 40 la suta. Și asta nu este totul: in perioada cat a avut loc experimentul, angajații…

- Aveam, la tara, acolo unde m-am nascut, un vecin, un barbat de vreo 30-40 de ani, care avea doi copii, doi baieti. Ca tata, singura lui preocupare, am observat, era sa-i invete pe cei doi plozi sa injure. Le baga in gura tot felul de porcarii, si era tare mandru cand, in public, copiii lui […] Articolul…

- Clubul Primariei parcurge o perioada fasta, cu medalii la Europenele de haltere, cu echipa de handbal masculin pe loc de play-off in Liga Zimbrilor și cu singurul sportiv al județului calificat la Olimpiada: Dani Martin. Totuși, daca la rectificarea bugetara de maine nu primește 700.000 lei de la municipalitate,…

- Bacau, 24 octombrie 2019: Asociația Absolvenților Colegiului Economic “Ion Ghica”, Bacau a luat naștere legal in primavara anului 2019 la inițiativa unui grup format din 3 profesori și 4 absolvenți. Impreuna iși propun sa iși puna toata energia, experiențele/informațiile profesionale și de viața și…

- Bacauanii care vor sa aiba un document care sa le ateste calificarea intr-o meserie din agricultura pot urma cursurile organizate de ministerul de resort. Astfel, Direcția pentru Agricultura Județeana Bacau va demara, in aceasta toamna, activitați de instruire, inițiere și formare profesionala continua…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau deschide miercuri, 23 octombrie , incepand cu ora 11.00, la subunitatea Vivariu, expozitia temporara „Lumea ciupercilor”, editia a XIV-a. Vizitatorii vor putea vedea numeroase exemplare de ciuperci proaspete (aproximativ 60 specii de ciuperci),…