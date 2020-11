Toată populația României va fi testată pentru COVID-19 în următoarele 12 luni Numarul de testari zilnice și lunare a crescut constant de la startul pandemiei in martie și pana in prezent, de la circa 25.000 de testari in martie pana la peste 800.000 in octombrie. Grupul de Comunicare Strategica a facut publice datele la solicitarea mass-media de a centraliza informațiile referitoare la testari. GCS a venit cu urmatoarele concluzii: Capacitatea de testare in luna martie a acestui an, la debutul epidemiei in Romania, era de sub 100 de teste prelucrare in fiecare zi.In luna octombrie a fost atinsa capacitatea de prelucrare a peste 40.000 de teste pe zi.In toata luna martie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

