Stiri pe aceeasi tema

- Echipe de salvare din mai multe țari au extins cautarile din Oceanul Atlantic, in incercarea de a gasi submersibilul Titan. Estimarile experților arata ca rezerva de oxigen de la bordul submersibilului s-ar fi epuizat. Se estima ca submersibilul Titan avea o rezerva de 96 de ore de aer respirabil atunci…

- Un avion canadian a detectat "sunete subacvatice" in timpul operatiunilor de cautare, in Atlanticul de Nord, a submersibilului cu cinci persoane la bord disparut in apropierea epavei Titanicului, au anuntat Garzile de Coasta americane, relateaza AFP si dpa. "Un avion P-3 canadian a detectat sunete subacvatice…

- Autoritațile duc o lupta contracronometru pentru a localiza submersibilul Titan cu cinci turiști la bord, care a disparut duminica in timpul unei expediții la epava Titanicului. Un jurnalist care a facut turul operatorului turistic OceanGate Expedițions in 2018 și-a amintit ca a fost „uimit cand a vazut…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, aflata luni intr-o vizita in Israel, si-a exprimat interesul fata de noi proiecte de cooperare intre cele doua tari in sectorul sanatatii, informeaza dpa, citat de Agerpres.O cooperare necesara in special in domeniul sanatatii mintale, a afirmat Zelenska,…

- Operațiunea de cautare in Atlanticul de Nord pentru submersibilul disparut in drum spre epava Titanicului se desfașoara in prezent, cu implicarea navelor și avioanelor din SUA și Canada. Contactul cu submersibilul a fost pierdut de peste 24 de ore, ceea ce adauga o urgența suplimentara in eforturile…

- Hamish Harding, un miliardar britanic in varsta de 59 de ani, om de afaceri și explorator, s-ar afla la bordul submarinului disparut luni, 19 iunie, in Oceanul Atlantic, relateaza BBC News și The Guardian.Miliardarul a studiat științele naturale și ingineria chimica la Universitatea Cambridge, iar ulterior…

- Cadavrul unui pasager clandestin a fost gasit pe Aeroportul International Amsterdam Schiphol, in trenul de aterizare al unui avion care a sosit de la Toronto, in Canada, anunta jandarmeria olandeza, relateaza AFP, inforemaza News.ro.Avionul ”a facut probabil alte escale”, la Lagos, in Nigeria, a…

- Procuratura Federala din Elvetia a decis sa deschida o investigatie cu privire la preluarea, sprijinita de catre statul elvetian, a bancii Credit Suisse de catre rivala mai mare UBS Group, informeaza cotidianul Financial Times. Procuratura de la Berna va analiza posibila incalcare a legii de catre oficialii…