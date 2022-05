Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat duminica infrastuctura militara din Liov, oraș din vestul Ucrainei, cu rachete lansate de pe un submarin din Marea Neagra. In regiunile estice, Donețk și Luhansk, forțele blindate ucrainene au respins 17 atacuri și au distrus 18 unitați ale echipamentului militar rusesc. Noi bombadamente…

- Ucraina incearca sa negocieze evacuarea soldaților raniți din uzina Azovstal, din Mariupol, care e luata cu asalt de doua luni de armata rusa. Kremlinul a reamintit cuvintele președintelui rus Vladimir Putin, ca armata ucraineana ar putea parasi teritoriul uzinei Azovstal doar prin depunerea armelor,…

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lunii iunie, deci la inceput de vara, cand spera sa primeasca mai multe arme de la aliatii sai, a declarat Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a recomandat sambata militarilor ruși ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”. Comandamentului rus planuiește sa continue ofensiva si sa aduca mai multe forte pe frontul ucrainean, relateaza agentia de presa Liga.net,…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…