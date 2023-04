Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut inca o victorie in fața formației CSM Targoviște și au facut un pas important spre finala Diviziei A1 și… calificarea in Champions League. In primul meci din semifinalele campionatului, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (14-25, 26-24, 25-22, 15-25, 15-13), la fel ca…

- CSM Lugoj este ultima echipa calificata in semifinalele Diviziei A1, la feminin. Echipa banațeana a caștigat cu 3-0 meciul 3 din sferturile de finala impotriva celor de la CSO Voluntari. Revenita in formație dupa accidentarea din meciul 2, Yelizaveta Ruban a fost principala realizatoare a paridei cu…

- CSM Lugoj iși continua cel mai bun sezon din existența, peste toate așteptarile. Ieri, voleibalistele banațence au tranșat cu 3-0 meciul 3 al sferturilor de finala cu CSO Voluntari și s-au calificat in premiera in faza semifinalelor Diviziei A1. Dupa 3-0 in meciul 1 din sala ”Ioan Kunst Ghermanescu”…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au pierdut cel de-al doilea joc cu CSO Voluntari 2005 din prima faza a play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, astfel ca meciul decisiv pentru calificarea in semifinale se va disputa sambata, 1 aprilie, de la ora 18:30, la Lugoj. In jocul de la Voluntari,…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Cupei CEV la volei feminin dupa ce a invins-o pe CSM Targoviste , cu scorul de 3-1 (25-21, 25-23, 19-25, 25-20), joi seara, la Targu Mures, in mansa secunda a semifinalelor. Dupa 3-0 in prima mansa, campioana Romaniei a avut nevoie de o ora si 48 de minute…

- Voleibaliștii de la CSM Constanța revin, miercuri, 1 martie, la Sala Sporturilor! Pentru jucatorii antrenați de Razvan Parpala, victoria este unica opțiune in confruntarea cu ultima clasata din Divizia A1, CSM Suceava. La ultima apariție pe teren propriu din sezonul regular, constantenii mizeaza pe…

- Etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin a avut parte de un meci spectacol si de alte patru partide in care favoritele s-au impus in trei seturi. CSM Lugoj și CSO Voluntari au oferit un nou meci excepțional, la fel cum s-a intamplat și in tur. Și atunci, și acum, echipa oaspete a [...] Articolul…