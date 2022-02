Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a recunoscut oficial ca militarii de pe insula Șerpilor sunt în viața și în captivitate. Ei nu au putut fi contactați, așa ca au fost considerați morți, transmite jurnal.md. Anterior toți cei 13 polițiști de frontiera ucraineni care pazeau Insula Șerpilor au fost declarați…

