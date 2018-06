Raidurile aeriene au fost efectuate in regiunea irakiana Gara. Armata turca a efectuat vineri o serie de raiduri aeriene vizand pozitii militare kurde din nordul Irakului, potrivit Reuters.

In ultima perioada, Turcia a intensificat raidurile aeriene asupra pozitiilor miscarii rebele Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), in nordul Irakului, in principal in Muntii Qandil.

Administratia Ankara a avertizat ca ar putea lansa o ofensiva terestra in nordul Irakului