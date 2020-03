Stiri pe aceeasi tema

- Toata Italia devine zona protejata, a anunțat premierul țarii, Giuseppe Conte. Deplasarile vor fi restranse și vor fi adoptate in intreaga țara masurile luate de duminica in Lombardia și alte 14 provincii care reprezentau pana acum „zona roșie”.

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anunțat sambata noapte ca data fiind raspandirea agresiva a coronavirusului in Italia, in toata regiunea nordica a țarii se impune carantina. Lombardia, alaturi de alte 14 provincii din regiunea de nord, vor intra in carantina pana in 3 aprilie.

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC News. Italia, cea mai afectata țara din Europa de noul coronavirus, a raportat sambata o creștere…

- Guvernul italian a trimis armata in asa-numita ''zona rosie'' din nordul tarii, ce cuprinde 11 localitati din regiunile Lombardia si Veneto afectate de epidemia de coronavirus, informeaza marti agentia EFE.Corpul Carabinierilor din Codogno, comuna unde locuieste ''pacientul zero'' - un…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…