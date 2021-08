Stiri pe aceeasi tema

- Deși meniurile restaurantelor s-au umplut de rețete sofisticate cu fasole, de pe campuri culegem tot mai puțina, iar in magazine gasim marfa din import.In ultimul deceniu, producția autohtona de fasole s-a injumatațit, arata datele Institutului Național de Statistica. Fara ajutor de la stat și fara…

- Cel mai mare magazin de covoare din tara, "Mega Carpet Outlet", isi asteapta clientii cu noi colectii la preturi foarte avantajoase. Reprezentantii magazinului au oferte pentru cumparatori: cu o achizitie de cel putin 2.

- Raed Arafat a anunțat ce masuri se vor lua in perioada urmatoare pentru cei vaccinați impotriva COVID-19 și cei nevaccinați, pentru a limita cat mai mult extinderea valului 4 al epidemiei, produs de noua tulpina Delta. Intrebat despre posibile restricții pentru persoanele vaccinate, șeful DSU a venit…

- Salata cu macrou, mere si mozzarella, deliciul zilelor de vara Salata cu macrou este una dintre preferatele mele, va invit sa incercati aceasta reteta. Pentru ca zilele incep sa fie din ce in ce mai calde, salatele sunt la ordinea zilei la noi in familie. Pe langa faptul ca sunt sanatoase, se fac si…

- • inspectorii DSV au dat amenzi zeci de mii de lei comercianților care vindeau legume-fructe de import, cu eticheta romaneasca • un depozit de legume fructe a fost inchis, amendat cu 28.000 de lei • tone de marfa au fost retrase de pe piața Peste tot, piața e plina de marfa vanduta ca fiind produsa…

- Producatorii romani de fructe și legume sunt foarte nemulțumiți de prețurile de dumping ale produselor agricole din import, care ii falimenteaza. In fiecare an exista cel puțin un scandal care ajunge in...

- Coalitia nu se grabeste cu eliminarea pensiilor speciale, cu toate ca, in campanii, liderii acesteia anuntau abrogarea lor in 30 de zile. Termenul realist al rezolvarii promisiunii electorale e sfarsitul lui 2021.