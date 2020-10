Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la finalul lunii septembrie a lansat o varianta noua a albumului sau de debut – „Before Love Came To Kill Us+”, Jessie Reyez prezinta acum videoclipul piesei „Sugar At Night”. De aceasta data, artista aduce in prim plan o relație in care surprinde exact momentul cand pasiunea se indreapta intr-o…

- Teyana Taylor este, cu siguranta, una dintre cele mai versatile artiste din zona hip hop, soul, R&B. De la sound-ul melodios si misterios al melodiilor, pana la miscarile de dans extrem de precis executate, superstarul muzicii r&b jongleaza cu talente extrem de variate: compozitoare, cantareata, dansatoare,…

- La fix o saptamana de cand au lansat colaborarea „Vino, du-te”, VUNK si Lidia Buble ne prezinta videoclipul piesei ce deja a cucerit topurile de specialitate; fiind inca din prima zi cea mai descarcata piesa din Romania, dar si una dintre cele mai cautate melodii. „Vino, du-te” este un cantec compus…

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește “Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru “Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- LORA s-a intors in urma cu o luna din Bali și nu a revenit cu mana goala. Ne-a adus in dar o mica parte din frumoasa și revelatoarea experiența petrecuta acolo timp de patru luni ș jumatate, in videoclipul piesei “O rana”. Melodia “O rana” este produsa in studioul Nomad Music și a fost compusa... View…

- Billie Eilish a revenit cu single-ul “my future”, proiect despre care a declarat intr-un email trimis catre fani: “am scris melodia la inceputul carantinei si este personala si speciala pentru mine. Acel moment a fost exact unde eram psihic – increzatoare, entuziasmata, introspectiva. Recent, la nivel…

- “Love Comes Again a fost mereu una dintre piesele mele preferate, asa ca ideea de a face un remake a venit natural. In acelasi timp, insa, a fost dificil sa ajung la o forma finala cu care sa fiu multumit. Am testat piesa in gig-uri inca de anul trecut si reactiile au fost coplesitoare. Misha, ca de…