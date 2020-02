Toamna nu-i ca primăvara Sunt tot mai multi cei care observa ca PNL se comporta in primele luni din 2020 la fel ca PSD la inceput de 2017. Acum, liberalii la umbra a peste 40- in sondaje, atunci, social-democratii cu garantia a peste 40- din locurile in Parlament. Lipseste o ordonanta 13, altfel atitudinea „facem ce vrem pentru ca ne permitem" devine tot mai agasanta. Marti, PNL a transferat patru deputati ALDE, unul dintre ei, Toma Petcu, fost ministru in doua guverne controlat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

